Yer: Balıkesir! Gündem olan görüntüler: Kuyumcuya girip soygun yapacaktı ama...

Sosyal medyada paylaşılan bir soygun görüntüleri viral oldu. Balıkesir'in Karesi ilçesinde gerçekleşen olayda kuyumcuya giren acemi soyguncu görevli kadını tehdit etmeye başladı...
"GENÇLİĞİN YOK OLUR"
İçeri girdikten hemen sonra silahına davranan soyguncu silahını çıkarttı.
'Kollarını kaldır, ölürsün' diyerek görevli kadını korkutan acemi soyguncu elindeki çantanın doldurulmasını istedi.
Heyecanlanıp bağırırsa beynine sıkacağını söyleyen acemi hırsız, "Gençliğin yok olur" dedi.
Görevli kadını heyecanlandıran hırsız bütün bilezikleri doldurmasını istedi. Fakat o sırada fenalaşan görevli kadın bir anda bağırmaya başladı.
Kadının bağırmasıyla panikleyen hırsız elindeki altın dolu çantayı kaçarken masaya sıkıştırınca çantayı bırakmak zorunda kaldı.
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