Yer: Balıkesir! Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın kaza yaptı. Ters dönen araç içerisinde bulunan 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine Bandırma ve Gönen’den itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA