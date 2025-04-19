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Yer: Başakşehir! Gece yarısı başlayan yangın neredeyse tüm mahalleyi küle çevirecekti... 6 iş yeri ve 2 otomobil kullanılamaz hale geldi!

İstanbul Başakşehir'de bulunan 4 katlı bir iş merkezinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve önce bitişiğinde bulunan apartmana sonrasında park halindeki araçlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülürken mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

Yer: Başakşehir! Gece yarısı başlayan yangın neredeyse tüm mahalleyi küle çevirecekti... 6 iş yeri ve 2 otomobil kullanılamaz hale geldi!
Çiğdem Sevinç

Yangın, saat 04.00 sıralarında Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi, Bodur Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. İş merkezinin giriş katından henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Alevler, iş merkezinin bitişiğindeki 4 katlı apartmana ve sokakta park halindeki araçlara da sıçradı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, alevlerin sıçradığı apartmanda oturanlar yoğun duman arasında, kendi çabalarıyla binayı tahliye etti. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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6 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ, KAMYONET İLE MİNİBÜS YANDI

Mahalle sakinlerinin büyük korku ve panik yaşadığı yangında; yangının başladığı bina içerisinde bulunan 6 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, bina önünde park halinde bulunan 1 kamyonet ile bir minibüs de yanarak hurda yığınına döndü.

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Ayrıca, 2 otomobil de binadan koparak düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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'İTFAİYE EKİPLERİ 20 DAKİKA SONRA GELDİ'

Yangını komşuların bağırma sesiyle fark ettiğini söyleyen mahalle sakini Onur Demir, “Saat 04.00 gibi olay oldu. Komşular, 'İtfaiye, itfaiye' diye bağırıyorlardı. Yangın, aşağıdan başlayıp yukarı sıçramış. 2 tane de araç yandı. İtfaiye de geç geldi, binanın dış cephesi tamamen yanmış. Binada yaşayanlar da vardı. Şu an soğutma çalışmaları yapılıyor. Binada eczane vardı, alışveriş merkezi vardı, onlar da yandı. İtfaiye ekipleri 20 dakika sonra geldi. Bina komple kül oldu yani. " diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Başakşehir
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