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Yer: Batman! Gazze için oturma eylemi yapıldı

Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı.

Yer: Batman! Gazze için oturma eylemi yapıldı

Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Atatürk Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için oturma eylemi yaptı. Programa katılanlar sık sık tekbir getirerek, İsrail ve ABD'yi protesto etti. Gruptaki bazı kişiler ellerinde 'Soykırıma Hayır', 'Dünya sessiz, İnsanlık sessiz, duyulan tek şey Gazze'deki çığlık' yazılı pankart taşıdı. Oturma eylemi yapan grup daha sonra basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasının ardından edilen dua ile program sona erdi.

'GAZZE DÜŞERSE TÜM ÜMMET DÜŞECEKTİR'

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Latif Rüzgar, "Kudüs davası, yalnızca Filistin halkının değil, tüm Müslümanların ve mazlumların davasıdır. Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için mücadele etmek, her müminin görevidir. Hiç kuşkusuz Kudüs’ün kurtarılması için mücadele eden kahraman Gazze halkının yanında olmak, destek vermek Müslümanlar için, İslam ümmeti için dini bir görev olmakla birlikte bir varlık yokluk savaşıdır da. Çünkü başta Amerika olmak üzere dünyanın egemen güçlerinin desteğini arkalarına alan işgalci siyonist Yahudiler, sadece Kudüs ve Filistin’e değil geniş İslam coğrafyasına da gözlerini dikmiştir. Unutmayalım ki Gazze düşerse tüm ümmet düşecektir" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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