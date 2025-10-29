HABER

Yer: Beyoğlu! Kız istemeye geldiler faciadan dönüldü: Havai fişek yangın çıkardı: 8 kişi hastanelik oldu

Beyoğlu’nda kız istemeye gelen bir ailenin sokakta patlattıkları havai fişekler faciaya yol açıyordu. Havai fişeklerden birinin eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, mahsur kalarak dumandan etkilenen 4’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Hava fişeklerin patlatılma anları kameraya yansıdı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak’ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, kız istemeye gelen erkek tarafı yanlarındaki havai fişeği patlatarak sokakta yürüdü.

BİNADA MAHSUR KALDILAR

Patlatılan havai fişeklerden biri sokakta bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında binada bulunan 4’ü çocuk toplamda 8 kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Mahsur kalanlara ilk müdahaleyi komşular yaptı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Mahsur kalarak dumandan etkilenen 4’ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

"KIZ İSTEMEYE GELDİLER HAVAİ FİŞEK FIRLATTILAR"

Mahalle sakini Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler havai fişek fırlattılar. Havai fişeğin birisi binaya geldi. Evin yandığını gördük hemen koştuk. 2 dairede bulunanları kurtardık. Yüzlerimizi bağlayarak üst kata çıktık arkadaşlarla. Sonra itfaiye geldi içeride bulunanları kurtardı" dedi.Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

