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Yer: Bilecik! Kadının cansız bedeni bulundu, koca sırra kadem bastı

Bilecik'te yakınlarının haber alamadığı kadının evinde cansız bedeni bulundu. Kadının kocasından da haber alınamadığı öğrenildi. Kadının kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumundaki incelemeden sonra belli olacağı öğrenildi.

Yer: Bilecik! Kadının cansız bedeni bulundu, koca sırra kadem bastı

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kuzeykent Sitesi D Blok 4’üncü katta oturan Sibel Güneş adlı kadından Kayseri’de bulunan kızı ve özel gereksinimli okulunda okuyan oğlunun öğretmenleri haber alamayınca, durum 112’ye bildirildi. Olay yerine gelen polisler okuldaki oğlunun yanına giderek, evin anahtarını aldı.

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Özel gereksinimli çocukla birlikte eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yatak odasında kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından nöbetçi savcının da incelemeleri sonrasında Sibel Güneş'in cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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KOCA SIRRA KADEM BASTI

Sibel Güneş’in eşi İbrahim Güneş’i cep telefonundan arayan polis ekipleri şahsın telefonu kapalı olduğundan onu da arama çalışmalarına başladı. Şahsın bugün saat 14.30’da evden ayrıldığı, araçla Bilecik’in Osmaneli ilçesinden Bursa’nın İznik ilçesine doğru gittiği tespit edildi. Bilecik’ten bir polis ekibi Güneş'i aramak için yola çıkarken, kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumundaki incelemeden sonra belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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