Yer: Bodrum! Ana su isale hattı pattı, uzun araç kuyrukları oluştu

Olay, akşam saatlerinde Torba - Gölköy yolu Demirbükü mevkisindeki ana su isale hattında meydana geldi. İsale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle tazyikli su metrelerce yükseğe ulaştı.

YOLDA ÇÖKME YAŞANDI

İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin yaşandığı güzergahta güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

HATTAKİ SU AKIŞI KESİLDİ

Hattaki su akışını kesen ekipler, bölgede geniş çaplı onarım çalışması başlattı. Öte yandan, patlamayla birlikte yarılan asfalt ve taş parçaları nedeniyle bir otomobilin arka camında hasar meydana geldi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır