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Yer: Bolu! Askeri Mühimmat yüklü tır devrildi

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D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinin bir bölümü, askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen tırın devrilmesi sonucu ulaşıma kapatıldı. Kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinden itibaren bölge güvenlik şeridiyle çevrildi.

İstanbul istikametinde seyreden, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı tır, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında yer alan Bakacak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yer: Bolu! Askeri Mühimmat yüklü tır devrildi 1

ASKERİ MÜHİMMAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Dorse kısmındaki konteynerlerde askeri mühimmat olduğu değerlendirilen tırın devrilmesi sonucu söz konusu istikamet ulaşıma kapandı.

Yer: Bolu! Askeri Mühimmat yüklü tır devrildi 2

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BÖLGE GÜVENLİK ŞERİDİYLE ÇEVRİLDİ

Kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinden itibaren bölgeyi güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, istikameti kullanan araçları buradan Darıyeri Hasanbey köyü yoluna yönlendirerek D-100 kara yoluna Kaynaşlı'dan bağlanmalarını sağlıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
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