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Yer: Bolu! Bayram namazına gitmedi diye köylü evini basıp...

Bolu'daki Munduşlar Köyü'nde yaklaşık 50 yıllık bir gelenek var. Gelenek, bayram namazlarına gelmeyenlerin evinden alınıp buz gibi suyun aktığı oluğa atma üzerine kurulu. Bu bayram da gelenek bozulmadı. Sabah bayram namazını kaçıran Eren Özpolat, köylüler tarafından evinden alınıp oluğa atıldı.

Yer: Bolu! Bayram namazına gitmedi diye köylü evini basıp...

Munduşlar köyünde yaklaşık yarım asırdır sürdürülen "oluğa atma" geleneği bu bayramda da devam etti. Geleneğe göre bayram namazına gelmeyen köy sakinleri tespit edilerek evlerinden alınıyor ve içi buz gibi suyla dolu oluğa yatırılıyor.

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NAMAZI KAÇIRDI KENDİNİ OLUKTA BULDU...

Bu bayram da gelenek bozulmadı. Sabah saat 06.00'da kılınan bayram namazına katılmayan Eren Özpolat, köydeki gençler tarafından fark edildi. Namazın ardından Özpolat’ın evine giden köy halkı, gencin hala uyuduğunu öğrendi. Eve giren gençler, Eren Özpolat’ı yatağından kaldırarak buz gibi suyla dolu oluğa yatırdı. Köyde gelenek haline gelen bu eğlenceli uygulama, bayram sabahına neşe kattı.

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"UYKUSUNU ÇEŞMEDE AÇTIK"

Yarım asırdır geleneğin devam ettiğini belirten Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit, "Son iki bayramdır öyle kalabalık oluyor ki camide adım atacak yer kalmıyor. Dışarıdan misafirler de gelmeye başladı. Oluğa atmanın faydası olmaz olur mu? Gençler kimlerin geldiğini dikkatle takip ediyor. Bayram yılda sadece iki kez oluyor. Diğer vakitlere gelmiyorsunuz ama bari bayram namazına kalkıp gelin. Eren'in babasının da namaza gelmediğini fark ettik. Eve geldik, babası işteymiş, oğlu gelmemiş. Uykusunu çeşmede açtık" dedi.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı Bolu
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