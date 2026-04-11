'Kurban bağışı' adı altında vurgun iddiası! Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni detaylar

Bolu’da Bolsev Vakfı’na yönelik yürütülen soruşturmada mağdur ifadeleri ortaya çıktı. Bolsev Vakfı'nın adı son dönemde il içerisinde 'kurban dolandırıcılığıyla' anılıyor. İddialara göre, kurban ibadetlerini ifade etmek üzere bağış yapan vatandaşlar bir süre sonra araştırma yaptı. Araştırma sonucunda kurbanlıkların kesim veya dağıtımının yapılmadığı öğrenildi. Ayrıca vakfın bağışçılara, “Allah kabul etsin, kurbanınız kesildi” tarzında beyanat verdiği de gelen iddialar arasında.

'Kurban bağışı' adı altında vurgun iddiası! Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni detaylar
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren ifadeler Bolsev Vakfı'yla ilgili dolandırıcılık iddialarını gündeme getirdi. Farklı şehirlerden 10 kişi, Bolsev Vakfı’na kurban bağışında bulunduklarını ancak ibadetlerinin yerine getirilmediğini sonradan öğrendiklerini beyan etti.

Mağdurların büyük kısmı, bağışı dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla yaptıklarını ve kurbanların kesileceğine dair hiçbir şüphe duymadıklarını ifade etti.

Kurban bağışı adı altında vurgun iddiası! Bolu Belediyesi ne yönelik operasyonda yeni detaylar 1

SOSYAL MEDYA, IBAN VE 'ALLAH KABUL ETSİN' MESAJI

Dosyadaki ifadeler incelendiğinde dikkat çeken ortak bir yöntem ortaya çıktı. Mağdurların bir kısmı sosyal medya üzerinden yayılan ilanlarla, bir kısmı broşürler ya da tanıdık tavsiyeleriyle vakfa ulaştı.

Bağış sonrası birçok kişiye telefonla ya da mesajla dönüş yapıldığı, “kurbanınız kesildi” ya da “Allah kabul etsin” şeklinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü.

DOLANDIRICILIK İDDİASI

İfadelerde en çarpıcı nokta ise mağdurların neredeyse tamamının aynı cümleyi kurması oldu: “Kurbanın kesilmediğini sonradan öğrendim.” Bazı mağdurlar, kendilerine kesim yapıldığı yönünde bilgi verildiğini belirtirken, bazıları ise hiçbir geri dönüş alamadığını söyledi. Ancak sonuç değişmedi; bağış yapılan kurbanların kesilmediği iddiası dosyanın merkezine oturdu.

"BİLSEYDİM PARA GÖNDERMEZDİM"

Mağdurların ifadelerinde ortak bir pişmanlık dikkat çekti. Birçok kişi, eğer kurbanların kesilmeyeceğini bilseydi bağış yapmayacağını açıkça dile getirdi. Özellikle yüksek miktarlarda bağış yapan bazı kişilerin, dini hassasiyetlerinin istismar edildiğini düşündüğü ve bu nedenle büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi. Mağdur ifadelerinde “Hakkımı helal etmiyorum” ve “Allah’a havale ediyorum” beyanları dikkat çekti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni mağdurların ortaya çıkabileceği, sosyal medya üzerinden yapılan yapılan tüm bağış çağrılarının mercek altına alındığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzenli araç bakımı büyük arıza maliyetlerini önlüyorDüzenli araç bakımı büyük arıza maliyetlerini önlüyor
Zeynep’in sanayide ustalık yolculuğuZeynep’in sanayide ustalık yolculuğu

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var

Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

