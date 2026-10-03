Yer: Bolu! Sobayı yakmak isterken evi yaktı

Yangın, Aktaş Mahallesi Aslan Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli genç kadın evde soba yakmak istedi. Yakılan ateşin eve sıçraması üzerine evde yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır