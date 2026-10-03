HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Bolu! Sobayı yakmak isterken evi yaktı

Bolu’da soba yakmak isteyen kişinin yaktığı ateşin eve sıçraması sonucu yangın çıktı.

Yer: Bolu! Sobayı yakmak isterken evi yaktı

Yangın, Aktaş Mahallesi Aslan Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli genç kadın evde soba yakmak istedi. Yakılan ateşin eve sıçraması üzerine evde yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yer: Bolu! Sobayı yakmak isterken evi yaktı 1

Yer: Bolu! Sobayı yakmak isterken evi yaktı 2

Yer: Bolu! Sobayı yakmak isterken evi yaktı 3

Yer: Bolu! Sobayı yakmak isterken evi yaktı 4

Yer: Bolu! Sobayı yakmak isterken evi yaktı 5

Yer: Bolu! Sobayı yakmak isterken evi yaktı 6

Yer: Bolu! Sobayı yakmak isterken evi yaktı 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu
Hatay’da trafik kazası! Yaralılar varHatay’da trafik kazası! Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Partili Bayram: “Fatma Betül yesin diye mi?”

AK Partili Bayram: “Fatma Betül yesin diye mi?”

'Cehennem Melekleri'ne tarihi operasyon! 71 gözaltı

'Cehennem Melekleri'ne tarihi operasyon! 71 gözaltı

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

Meclis'e sunuldu: Memurlara çift ikramiye teklifi

Meclis'e sunuldu: Memurlara çift ikramiye teklifi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.