Yer: Bolu! Tanınmış iş insanı ile şoförü tutuklandı: Gazetecilere küfürler savurdu!

Bolu'da tanınmış iş insanı Abdullah Onur ve şoförü Alihan Kaydın tartıştığı Haktan Y.'yi evinin önünde darbetti. Kavganın neden çıktığı bilinmezken Haktan Y., ikiliden şikayetçi oldu. Onur ayrıca sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere küfürler yağdırdı.

Bolu’nun tanınmış iş insanı Abdullah Onur, geçen pazar gecesi bilinmeyen nedenle tartıştığı Haktan Y.’yi evinin önünde şoförü Alihan Kaydın ile birlikte darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haktan Y., kendisini darbeden Abdullah Onur ve şoförü Alihan Kaydın’dan şikayetçi oldu. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Onur ve Kaydın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada Abdullah Onur, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür etti.

Kaynak: DHA

