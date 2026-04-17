Yer: Bolu! Tartıştığı eşini aracıyla ezdi

Bolu'da sokakta tartıştığı eşinin üzerine araç sürerek çarpıp ayaklarını ezen O.T. tutuklandı. Şüphelinin aracıyla eşine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Nisan’da Sağlık Mahallesi Cami Yanı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta O.T. ve eşi Z.T ile tartıştı. Çift arasında yaşanan tartışma sırasında araya giren bir yakını Z.T. adlı kadını uzaklaştırmaya çalıştı. Tartışmanın ardından O.T. park halinde bulunan hafif ticari aracına binerken, eşi Z.T. aracın önüne geçip gitmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada O.T, aracını hareket ettirerek önündeki eşi Z.T.’yi ezdi. Ayakları aracın altında kalan genç kadın yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edilen kadının iki ayağında kırık olduğu tespit edildi. O.T.’nin aracıyla eşine çarparak ayaklarını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin daha önce de eşine şiddet uyguladığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de 23 Nisan etkinlikleri iptal edildiKocaeli'de 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi
Kastamonu’da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralıKastamonu’da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Bolu
En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

