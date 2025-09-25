Yer: Bursa! 2 öğrenci şakalaşırken yaşlı adamı raylara düşürdüler: O sırada tren perona yanaşıyordu...

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metrosunda dün akşam saatlerinde neredeyse bir facia yaşanıyordu. Okul çıkışı metro istasyonuna gelen 2 öğrenci, tren bekledikleri sırada şakalaşmaya başladı.

ŞAKALAŞIRKEN YAŞLI ADAMI RAYLARA DÜŞÜRDÜLER

Öğrenciler peronda şakalaştıkları sırada yanlarından geçen Abdulkadir Kavaklıgil’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden Kavaklıgil, raylara düştü.

O ANDA METRO YAKLAŞIYORDU

İstasyona yaklaşan vatmanın metroyu zamanında durdurması Kavaklıgil, ezilmekten son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kavaklıgil, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

