HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Bursa! 2 öğrenci şakalaşırken yaşlı adamı raylara düşürdüler: O sırada tren perona yanaşıyordu...

İçerik devam ediyor

Bursa'da 2 öğrencinin metroda şakalaşması bir faciaya dönüşüyordu. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 2 öğrenci aralarında şakalaşırken 60 yaşındaki Abdulkadir Kavaklıgil'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak raylara düşen yaşlı adam için ölüm kalım savaşı başladı. Yaklaşan metronun vatmanının o hamlesi yaşlı adamı hayata bağladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metrosunda dün akşam saatlerinde neredeyse bir facia yaşanıyordu. Okul çıkışı metro istasyonuna gelen 2 öğrenci, tren bekledikleri sırada şakalaşmaya başladı.

Yer: Bursa! 2 öğrenci şakalaşırken yaşlı adamı raylara düşürdüler: O sırada tren perona yanaşıyordu... 1

ŞAKALAŞIRKEN YAŞLI ADAMI RAYLARA DÜŞÜRDÜLER

Öğrenciler peronda şakalaştıkları sırada yanlarından geçen Abdulkadir Kavaklıgil’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden Kavaklıgil, raylara düştü.

Yer: Bursa! 2 öğrenci şakalaşırken yaşlı adamı raylara düşürdüler: O sırada tren perona yanaşıyordu... 2

O ANDA METRO YAKLAŞIYORDU

İstasyona yaklaşan vatmanın metroyu zamanında durdurması Kavaklıgil, ezilmekten son anda kurtuldu.

Yer: Bursa! 2 öğrenci şakalaşırken yaşlı adamı raylara düşürdüler: O sırada tren perona yanaşıyordu... 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kavaklıgil, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yer: Bursa! 2 öğrenci şakalaşırken yaşlı adamı raylara düşürdüler: O sırada tren perona yanaşıyordu... 4

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze'de sokak savaşları başlıyor!Gazze'de sokak savaşları başlıyor!
3 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaştı: Yeni özellikler yolda!3 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaştı: Yeni özellikler yolda!

Anahtar Kelimeler:
Bursa metro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.