Yer: Bursa... Aracı çalmak isterken sahibi tarafından yakalandı! Pes dedirten savunma

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde pişkin bir hırsız, çalmak üzere olduğu araçta aracın sahibi tarafından yakalandı. Hırsız o anlarda araçtan çıkmaya direndi. Aracın kendisinin olduğunu iddia eden pişkin hırsız polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlarda yaşanan ilginç diyaloglar ise gündem oldu.

Film gibi olay, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobili gözüne kestiren bir kadın, aracın arka cam rüzgarlığını kırarak içeri girdi.

ARAÇ SAHİBİ YAKALADI

Yanında getirdiği farklı bir anahtarla aracı çalıştırmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra araç sahipleri tarafından fark edildi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA: "ARAÇ BENİM"

Durumu fark eden araç sahipleri, kadını araçtan indirmek istedi. Ancak şüpheli kadın, "Araç benim, asıl hırsız sizsiniz" diyerek uzun süre direnç gösterdi. Araçtan inmeyi reddeden kadın, kendisini dışarı çıkarmak isteyen araç sahipleri ve çevredeki vatandaşlara fiziksel saldırıda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi güçlükle araçtan indirerek gözaltına aldı. Emniyete götürülen kadının işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, yaşanan olay karşısında şaşırırken yaşayan araç sahipleri şüpheliden şikayetçi oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

