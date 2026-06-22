HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Bursa! CHP il binasına barikat kuruldu: "Kararı tanımıyoruz"

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ı görevden almış, yerine Turgut Özkan'ı atamıştı. Özkan’ın il binasına gelme ihtimali üzerine partililer bina girişine sandalyelerle barikat kurdu.

Yer: Bursa! CHP il binasına barikat kuruldu: "Kararı tanımıyoruz"

17 Haziran tarihinde mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, MYK toplantısında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ı görevden aldı.

BARİKAT KURULDU

Göreve atanan Turgut Özkan’ın il binasına gelme ihtimali üzerine erken saatlerde il başkanlığına gelen partililer, bina girişine sandalyelerle barikat kurdu.

Yer: Bursa! CHP il binasına barikat kuruldu: "Kararı tanımıyoruz" 1

"KARARI TANIMIYORUZ"

Görevden alınan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Butlan heyeti bir karar aldı. Bu karar geçersizdir çünkü üyesi toplanmadan MYK’yı toplayıp, böyle bir karar alındı. Bunlar geçersizdir. Tamamen aykırıdır. Dolayısıyla verdikleri kararı tanımıyoruz. Görevimizin başındayız. Bütün parti üyelerimiz ve örgütümüzle buradayız” dedi.

Yer: Bursa! CHP il binasına barikat kuruldu: "Kararı tanımıyoruz" 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
COP31 Başkanı Murat Kurum: "Küresel bir eyleme ihtiyacımız var"COP31 Başkanı Murat Kurum: "Küresel bir eyleme ihtiyacımız var"
Sözleri tartışma yarattı! Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün hedefinde İBB varSözleri tartışma yarattı! Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün hedefinde İBB var

Anahtar Kelimeler:
Bursa CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Aleyna Kalaycıoğlu aylık gelirini açıkladı! Duruşmada gergin anlar

Aleyna Kalaycıoğlu aylık gelirini açıkladı! Duruşmada gergin anlar

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.