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Yer: Bursa... 'Dur' ihtarına uymadı kilometrelerce kaçtı! Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı

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Bursa'da meydana gelen bir olay film sahnelerini aratmadı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Salih Alperen A., yakalanacağını anlayınca yanında taşıdığı silahla başına ateş ederek hayatına son verdi. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yaşamına son veren Salih Alperen A.'nın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Korkunç olay Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerinin takibe aldığı araç sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına rağmen gaza basarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler ile şüphelilerin bulunduğu araç arasında kovalamaca yaşandı.

Yer: Bursa... Dur ihtarına uymadı kilometrelerce kaçtı! Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı 1

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KAFASINA SIKTI

Dakikalarca süren takip sırasında kaçan aracı durdurabilmek için ekipler aracın lastiklerine ateş açtı. Ara sokaklarda devam eden kovalamacanın ardından araç kıskaca alınarak durduruldu. İddiaya göre araçta bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih Alperen A., yakalanacağını anlayınca yanında bulunan tabancayla başına ateş etti.

Yer: Bursa... Dur ihtarına uymadı kilometrelerce kaçtı! Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı 2

KURTARILAMADI

Silah sesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç şahıs, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yer: Bursa... Dur ihtarına uymadı kilometrelerce kaçtı! Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı 3

ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Araçta bulunan diğer 2 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma yaparken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yer: Bursa... Dur ihtarına uymadı kilometrelerce kaçtı! Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı 4

Film sahnelerini aratmayan kovalamacanın detayları araştırılırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yer: Bursa... Dur ihtarına uymadı kilometrelerce kaçtı! Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı 5

Yer: Bursa... Dur ihtarına uymadı kilometrelerce kaçtı! Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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