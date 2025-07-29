Yer: Bursa! Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada: Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtular...

Türkiye günlerdir yurdun farklı noktalarında çıkan orman yangınları için adeta seferber olmuş durumda. Bursa'daki yangınlardan Kestel-Gürsu ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alınırken ekiplerin Orhaneli-Harmancık'taki orman yangınına müdahalesi nefesleri kesiyor.

YOL KAPANDI

Soğutma çalışmalarının da sürdüğü bölgede, alevler yer yer yeniden canlanırken, daha önce tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı 20 haneli 30 nüfuslu Çamoğlu Mahallesi ile 60 haneli 250 nüfuslu Çakmak Mahallesi arasındaki yol, yangın nedeniyle kapandı.

Traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden çiftçiler de yol kapandığı için geri dönmek zorunda kaldı.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KAÇIŞ

Söndürme çalışmalarının hem havadan hem karadan sürdüğü Çakmak Mahallesi'nde, ekiplerin ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulup, kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır