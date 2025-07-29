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Yer: Bursa! Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada: Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtular...

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Bursa'daki orman yangınında 4'üncü gün geride kalırken Kestel-Gürsu ilçelerindeki yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangını ise devam ediyor. Ekipler bölgede cansiperane çalışmalarını sürdürürken esen ters rüzgar nedeniyle alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan ekibin görüntüleri ortaya çıktı. İşte film sahnelerini aratmayan o anlar!

Türkiye günlerdir yurdun farklı noktalarında çıkan orman yangınları için adeta seferber olmuş durumda. Bursa'daki yangınlardan Kestel-Gürsu ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alınırken ekiplerin Orhaneli-Harmancık'taki orman yangınına müdahalesi nefesleri kesiyor.

Yer: Bursa! Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada: Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtular... 1

YOL KAPANDI

Soğutma çalışmalarının da sürdüğü bölgede, alevler yer yer yeniden canlanırken, daha önce tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı 20 haneli 30 nüfuslu Çamoğlu Mahallesi ile 60 haneli 250 nüfuslu Çakmak Mahallesi arasındaki yol, yangın nedeniyle kapandı.

Yer: Bursa! Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada: Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtular... 2

Traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden çiftçiler de yol kapandığı için geri dönmek zorunda kaldı.

Yer: Bursa! Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada: Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtular... 3

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KAÇIŞ

Söndürme çalışmalarının hem havadan hem karadan sürdüğü Çakmak Mahallesi'nde, ekiplerin ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulup, kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yer: Bursa! Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada: Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtular... 4

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını
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