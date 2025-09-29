HABER

Yer: Bursa! Kamyonetin çarptığı servis minibüsü yayaların üzerine savruldu

Bursa'da kamyonetin çarptığı servis minibüsü yol kenarında bekleyen yayaların üzerine savruldu. Sürücünün manevrası ile olası facianın önüne geçilirken, kaza ve yayaların kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere ardından aynı yönde ilerleyen servis minibüsüne yandan çarptı.

FACİA ÖNLENDİ

Kontrolün kaybolduğu servis minibüsü kaldırımda bekleyen yayaların üzerine yöneldi. Sürücünün son andaki manevrası ile olası facia önlenirken, yayaların panik yaşadığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

