Yer Bursa! Önce çocuğunu sonra kendini aşağıya attı...

Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Anne yangından kurtulmak için önce çocuğunu sonra da kendini pencereden aşağı attı.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, evde bulunan anne çocuğunu da alarak pencereye çıktı.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDILAR

Pervazda tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa atan anne, ardından kendisi de attı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralanan anne ile çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(DHA)

