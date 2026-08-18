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Yer: Bursa! Örümcek adam gibi evlere tırmanan hırsız yakalandı... Tam 30 suç kaydı var

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Bursa'da apartmanların birinci katlarına tırmanarak giren ve yaklaşık 200 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalandı. Örümcek adam gibi evlere tırmanarak giren şahsı 30 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtildi. Yakalanan hırsız tutuklandı.

Nilüfer ilçesi Barış ve Kültür mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yer: Bursa! Örümcek adam gibi evlere tırmanan hırsız yakalandı... Tam 30 suç kaydı var 1

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ TIRMANIP EVLERE GİRİYOR

Apartmanların birinci katlarına örümcek adam gibi tırmanarak evlere giren şapkalı şüphelinin, farklı adreslerden toplam yaklaşık 200 bin TL değerinde eşya ve para çaldığı tespit edildi.

Yer: Bursa! Örümcek adam gibi evlere tırmanan hırsız yakalandı... Tam 30 suç kaydı var 2

75 KAMERA İNCELENDİ! TAM 30 SUÇ KAYDI VAR

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Ekipler tarafından temin edilen 75 ayrı güvenlik kamerası görüntüsü tek tek incelendi. Yapılan titiz çalışma sonucunda hırsızlık olaylarının 30 ayrı suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Ş.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Yer: Bursa! Örümcek adam gibi evlere tırmanan hırsız yakalandı... Tam 30 suç kaydı var 3

ÇALDIĞI PARAYLA YAKALANDI

Polis ekipleri, firari şüphelinin Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir evde saklandığını tespit etti. 15 Ağustos günü düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.K.'nin yanında, ikametten çaldığı değerlendirilen 15 bin TL nakit para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., 16 Ağustos günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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