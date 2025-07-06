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Yer Bursa... Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ceviz bahçesi ve ormanlık alana sıçradı. Kırsal Cerrah Mahallesi ile Kalburt mevkii arasındaki dere kenarında saat 21.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yer Bursa... Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ceviz ağaçlarının da bulunduğu ormana sıçradı.

Yer Bursa... Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı! 1

YANGIN, DERE KENARINDA BAŞLADI

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 20 dönüm alandaki ağaçlar zarar gördü.Yangın, saat 21.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi ile Kalburt mevkii arasındaki dere kenarında başladı.

Yer Bursa... Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı! 2

CEVİZ BAHÇESİ VE ORMANLIK ALANA YAYILDI

Otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ceviz bahçesi ve ormanlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yer Bursa... Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı! 3

20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ!

Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.Yangında 20 dönüm alandaki ceviz ve orman ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa İnegöl
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