Yer: Bursa! Oyunun sonu acı bitti! Küçük çocuk feci şekilde can verdi

Bursa'da 5 çocuğun dere kenarın top oynadığı sırada, çocuklardan biri olan Emirhan Yıldız'ın terliği dereye düştü. Arkadaşının terliğini almak isteyen 10 yaşındaki Hızır Ali ise dereye girdi. Taşa bastığı sırada dengesini kaybeden Hızır Ali, akıntıya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Olay Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuklardan Emirhan Yıldız, topa vurmak isterken terliği ayağından çıkıp dereye fırladı.

DERE İÇİNDEKİ TAŞTA AYAĞI KAYDI

Bunun üzerine terliği almak için suya giren Hızır Ali’nin(10), dere içindeki taşın üzerinde ayağı kayarak dengesini kaybettiği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Akıntıya kapılan küçük çocuk, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışması sonucu Hızır Ali’nin cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hızır Ali’nin cenazesi otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

