Yer: Bursa... Şiddetli kuraklık sonucu sular çekilince gün yüzüne çıktı!

Bursa'da şiddetli kuraklık yüzünden İznik Gölü'nün Orhangazi kıyısında tarihi eser bulundu. Kuraklıkla çekilen sular, suyun altında kalmış çok sayıda sütun başlığı gün yüzüne çıkarttı. İşte o görüntüler!

İznik Gölü’nün Orhangazi sahilinde serinlemek için suya giren kişi, suların çekildiği alanda çok sayıda büyük taş fark etti. Taşları inceleyen kişi, üzerinde işlemeler olduğunu görünce durumu İznik Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

KURAKLIK TARİHİ ESER ORTAYA ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye giden Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sütun başlıklarının bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Suyun içinde yer alan eserlerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak incelemeler sonucunda netleşeceği öğrenilirken, sütun başlıklarının tarihi eser olabileceği değerlendirildi.

