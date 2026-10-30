Yer: Bursa... Soğuk hava deposunda yangın: Ekipler seferber oldu!

Yangın, İznik-Adapazarı yolu üzerindeki Çiçekli Mahallesi mevkiinde, BUSKİ karşısında bulunan bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak olası tehlikelere karşı bölgedeki hareketliliği kontrol altına aldı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangının çıktığı soğuk hava deposunda ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangının çıkış nedeni ve depoda meydana gelen hasarın boyutu yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır