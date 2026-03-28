Yer: Bursa... Sosyal medya fenomeni dolandırıcı çıktı! 'Yardım' adı altında...

Bursa'da yüksek sayıda takipçisi bulunan bir sosyal medya fenomeni hesapları üzerinden kendisini kamu görevlisi olarak göstererek yardım topladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, fenomenin dolandırıcı olduğu tespit edildi. Fenomenin videolarının kurgu olduğu ve ihtiyaç sahipleriyle yüz yüze görüşmek isteyen vatandaşları engellediği tespit edildi.

Bursa’da ‘Bursa Abisi’ olarak açtığı sosyal medya platformunda kendisini kamu personeli olarak tanıtan şüphelinin, yardıma muhtaç çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin görüntülerini kullanarak vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği belirlendi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE GÖRÜŞMELERİNİ ENGELLEMİŞ

Sosyal medya üzerinden yardım yapmak isteyen kişilerle iletişime geçen şahsın, kendi adına açılmış hesaplara para topladığı, kurgu videolar hazırladığı ve toplanan yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin, bağış yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaç sahipleriyle yüz yüze görüşmesini engellemeye çalıştığı öğrenildi.

YÜKSEK MİKTARDA PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yüksek sayıda takipçisi bulunan şüphelinin banka hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli F.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda gıda kartı ve hediye kartı ele geçirildi.

2 TAŞINMAZ VE 1 ARACA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 adet taşınmaz ile 1 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

