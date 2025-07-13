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Yer: Bursa... Taciz iddiası mahalleyi savaş alanına çevirdi! Meydan dayağı yedi

Taciz iddiasının adresi Bursa oldu. Kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir şahıs, mahalle sakinleri tarafından darbedildi. Kalabalık grup, şahsa tekme ve yumruklarla saldırdı. Şahıs ise olay yerinden geçen bir kamyonetin arkasına atlayarak kaçtı.

Yer: Bursa... Taciz iddiası mahalleyi savaş alanına çevirdi! Meydan dayağı yedi
Melih Kadir Yılmaz

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kadınlara rahatsızlık verdiği öne sürülen şahıs, mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı.

Yer: Bursa... Taciz iddiası mahalleyi savaş alanına çevirdi! Meydan dayağı yedi 1

YAKALAYIP TEKME TOKAT DARBETTİLER

Kalabalık bir grup, şahsı yakalayarak sokak ortasında dövdü. Şiddet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

Yer: Bursa... Taciz iddiası mahalleyi savaş alanına çevirdi! Meydan dayağı yedi 2

KAMYONETİN ARKASINA ATLAYIP KAÇTI

Darbedilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kadın
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