Yer: Bursa... Taciz iddiası mahalleyi savaş alanına çevirdi! Meydan dayağı yedi

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kadınlara rahatsızlık verdiği öne sürülen şahıs, mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı.

YAKALAYIP TEKME TOKAT DARBETTİLER

Kalabalık bir grup, şahsı yakalayarak sokak ortasında dövdü. Şiddet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

KAMYONETİN ARKASINA ATLAYIP KAÇTI

Darbedilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)