Yer Çanakkale… Tünelde seyir halindeki ambulans aniden alev topuna döndü! Yangın çevredekileri korkuttu…

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Tüneli'nde seyir halindeki bir ambulans alev alarak yandı.
Çanakkale-Balıkesir yolu üzerindeki Assos Tüneli ambulans yangını sebebiyle tek taraflı olarak ulaşıma kapandı.
SEYİR HALİNDE YANGIN ÇIKTI
Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan, içerisinde sağlık personellerinin bulunduğu 17 UF 186 plakalı ambulans Assos Tüneli'nde alev aldı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Sağlık personelleri araçtan çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda alev topuna dönen ambulans tamamen yanarken, bölgeye Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın sebebiyle Küçükkuyu istikametinden Çanakkale istikametindeki Assos ve Troya tünelleri tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri yangın sonrasında inceleme başlattı.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum