Yer: Çernobil... Köpekler mavi renge döndü: Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler!

Küresel anlamda bir felakete yol açan Çernobil'deki nükleer tesislerin patlaması olayı, günümüzdeki etkilerini hala hissettiriyor. Ölü bir şehre dönen Çernobil'den gelen son görüntüler ise adeta tüyler ürpertici cinsten...

SOKAK KÖPEKLERİ MAVİYE DÖNDÜ

Ukrayna'da Çernobil bölgesinde tüy renkleri maviye dönen sokak köpekleri görüntülendi.

Dogs of Chernobyl adlı kuruluş, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali çevresinde mavi renge bürünen köpekleri görüntüledi.

Kuruluşun açıklamasında, “Geçen hafta mavi değillerdi. Nedenini bilmiyoruz, ne olduğunu anlamak için yakalayıp incelemeye çalışıyoruz,” ifadeleri yer aldı.

SEBEBİ 'KİMYASAL MADDEYE MARUZİYET' OLABİLİR

Gönüllüler, köpeklerin büyük olasılıkla kimyasal bir maddeye maruz kaldığını düşünüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı ve yorumlarda radyasyon endişelerinin dile getirilmesi üzerine kurum, Instagram açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

KÖPEKLERİN SIRRI HENÜZ ÇÖZÜLEMEDİ

“Hayır, radyasyon yüzünden maviye dönmedi; biz de böyle bir şey söylemiyoruz. Sadece bazı köpekler mavi bir maddeye bulaşmış gibi görünüyor. Bu hafta kısırlaştırma programımıza dahil edip diğer köpeklerle birlikte tedavilerini yapabilelim diye şu anda onları yakalamaya çalışıyoruz.”

2024’te yapılan bir araştırma, Çernobil köpeklerinin olağanüstü bir adaptasyon geliştirdiğini ortaya koymuştu. Columbia Üniversitesi’nden çevre sağlığı uzmanı Norman J. Kleiman liderliğindeki ekip, 116 köpekten alınan kan örneklerini analiz etti. Sonuçlara göre, köpekler radyasyon, ağır metaller ve kirliliğe karşı genetik bir dayanıklılık geliştirmişti.

Henüz mavi köpeklerin sırrı çözülemese de, uzmanlar numune toplayarak rengin nedenini ortaya çıkarmaya çalışıyor.