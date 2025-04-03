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  4. Yer: Çorum! 16 yaşındaki kızı vurdu sonra da intihar etti

Yer: Çorum! 16 yaşındaki kızı vurdu sonra da intihar etti

03.04.2025 17:49
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Çorum'un Ortaköy ilçesinde Barış Yılmaz (22) tarafından tabancayla vurulan M.S.K. (16) adlı kız, Ankara’ya sevk edildi. Olayı ardından yaşamına son veren Yılmaz toprağa verildi.

Yer: Çorum! 16 yaşındaki kızı vurdu sonra da intihar etti

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Barış Yılmaz, konuşmak için otomobille M.S.K.'nin evine gitti. Burada konuşmaya başlayan taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla M.S.K.'ye ateş edip ağır yaraladıktan sonra otomobille kaçtı. Ağır yaralanan M.S.K., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kız, daha sonra da tedavisi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İncesu Kanyonu civarında otomobilin içerisinde tabancayla vurulmuş halde bulunan Barış Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yıkmaz, otopsi işlemlerinin ardından, bugün öğle vakti Ortaköy ilçesi İncesu köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İntihar Çorum
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