Yer: Çorum! Bıçakla taşkınlık çıkaran şüpheli gözaltına alındı

Çorum'da Saat Kulesi önünde elinde bıçakla bağırarak taşkınlık C.K., polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gazi Caddesi'ndeki Saat Kulesi önünde meydana geldi. C.K., yağmur altında elinde bıçakla cadde ortasında bağırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şehrin en yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu noktada elindeki bıçakla bağırarak taşkınlık çıkaran C.K., polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ekiplerin “Derdin nedir, ne istiyorsun?” sorularına rağmen elindeki bıçağı bırakmayan C.K., bağırmaya devam etti. Bu sırada bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, araç trafiği kontrollü şekilde durduruldu. Yaşanan gerginlik sırasında bir trafik polisinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu, ardından olay yerine gelen diğer polis ekipleri şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Elindeki bıçak alınan C.K., yol ortasında etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şüphelinin polis aracına bindirilmesinin ardından bölgede duran araç trafiği yeniden normale döndü. C.K., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çorum
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi geldi! CHP'nin 3 avukatı azledildi

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

