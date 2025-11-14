HABER

Yer: Çorum! Dolu yağışı kazaya neden oldu: 10 yaralı

Çorum'da aniden bastıran yoğun dolu yağışı, Çorum-Sungurlu karayolunda kazalara neden oldu. Kayganlaşan yolda meydana gelen biri zincirleme iki ayrı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu istikameti 50. kilometresi Kırankışla köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun dolu yağışı nedeniyle Mustafa O. T. idaresindeki otomobil, Harun T. yönetimindeki otomobil, Serhat Ş.’nin kullandığı otomobil ile Hamza A. yönetimindeki cip, direksiyon hakimiyetlerini kaybederek çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Ayrıca, Çorum-Sungurlu kara yolunun 10. kilometresinde ise Tevfik Ö. idaresindeki otomobilde dolu nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarparak durabildi. Kazalarda toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

