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Yer: Çorum! İki otomobil çarpıştı, küçük çocuk camdan fırladı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.04.2025 21:43
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Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucunda trafik kazası meydana geldi. 7 kişinin yaralandığı kazada küçük çocuk aracın camından sokağa fırladı.

Yer: Çorum! İki otomobil çarpıştı, küçük çocuk camdan fırladı

Kaza, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 17. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki otomobil ile M.B. yönetimindeki otomobil sokakların kesişiminde çarpıştı.

KÜÇÜK ÇOCUK CAMDAN FIRLADI

Savrulan otomobillerden birisi duvarı yıkarak bahçeye girerken, diğer otomobilin ön koltuğundaki kadının kucağında oturan 4 yaşındaki M.A. camdan sokağa fırladı.

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7 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4 yaşındaki M.A. ile sürücü Y.A., S.M., Z.E.A., E.A. Z.B. ve S.A. yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum
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