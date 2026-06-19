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Yer: Çorum! Kaza sonrası aracı bırakıp kaçtı

Çorum’da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan sürücü, kazanın ardından otomobilini bırakıp kaçtı. Kazada 2 kişi yaralandı. Öte yandan polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yer: Çorum! Kaza sonrası aracı bırakıp kaçtı

Kaza, gece saatlerinde Akşemseddin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı.

Yer: Çorum! Kaza sonrası aracı bırakıp kaçtı 1

ARACI BIRAKIP KAÇTI

Kazada otomobilde bulunan Y.E. ve H.S.K. yaralandı. Kazanın ardından sürücü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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