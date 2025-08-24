HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Çorum! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde 67 yaşındaki şahos, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yer: Çorum! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Arpalık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Fuat Duyar'dan uzun süredir haber alamayan yakınları evine geldi. Kapının kilitli olması ve içeriden ses gelmemesi üzerine endişelenen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı kırılarak girilen evde, Fuat Duyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Duyar'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
İzmir'de mobilya atölyesinde yangın! Ekipler müdahale ettiİzmir'de mobilya atölyesinde yangın! Ekipler müdahale etti

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

Meteoroloji duyurdu: Bu hafta serinleyeceğiz!

Meteoroloji duyurdu: Bu hafta serinleyeceğiz!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.