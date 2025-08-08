HABER

Yer: Denizli... İş insanı Mehmet Kavak evinde ölü bulundu

Denizli'de inşaat sektörünün tanınmış isimlerinden ve Denizlispor'un eski Asbaşkanı olan Mehmet Kavak, yaşadığı rezidanstaki dairesinde ölü bulundu. Kavak'ın beylik tabancasıyla intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Denizli iş dünyası, acı bir haberle sarsıldı. İnşaat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve Eren İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Kavak (60), Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'ndeki rezidansında hayatını kaybetti.

TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ailesi tarafından haber alınamaması üzerine kontrol amaçlı gidilen dairede Kavak, tabancayla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kavak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, dairede detaylı bir çalışma yaptı. İlk belirlemelere göre, Kavak'ın beylik tabancasıyla intihar ettiği düşünülüyor. Kesin ölüm nedeni ve olayın detayları, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Denizli Valiliği de olayla ilgili bir açıklama yaparak, Kavak'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüleceği ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağı belirtildi.

