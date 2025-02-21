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  4. Yer: Diyarbakır... '75 hastaya gereksiz platin takıldı' iddiası sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

Yer: Diyarbakır... '75 hastaya gereksiz platin takıldı' iddiası sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.02.2025 10:55
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Diyarbakır’daki Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’ndeki skandal iddialar sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddialara göre hastane çalışanları medikal şirketlerle işbirliği yaparak hiçbir gereklilik yokken hastalara platin taktı. Vahim iddialar sonrası Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yer: Diyarbakır... '75 hastaya gereksiz platin takıldı' iddiası sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

Diyarbakır’daki Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde büyük bir sağlık skandalı iddiası gündeme gelmişti. Ortopedi servisindeki en az 75 hastaya, gerekli olmadığı halde platin takıldığı öne sürülmüştü. İddialara göre, hastaların kırıkları daha basit yöntemlerle tedavi edilebilecekken, medikal şirketlerle çıkar ilişkisi kuran bazı doktorlar gereksiz ameliyatlar yaptı. Skandalı ortaya çıkaran doktorun ise baskı gördüğü belirtilmişti.

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SKANDAL İDDİALAR: 75 HASTAYA GEREKSİZ PLATİN...

İddialara göre en az 75 hastaya, gerekli olmadığı halde platin takıldığı tespit edildi. Yaşları 2 ile 40 arasında değişen hastaların kırıklarının, olması gerekenden farklı yöntemlerle tedavi edildiği anlaşıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bakanlık şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde Yürütülmekte Olan Soruşturma Hakkında Bilgilendirme

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 7 Ekim 2024 tarihinde muhakkik tayin etmek suretiyle Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan bazı ameliyatlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığımız tarafından 10 Ekim 2024 tarihinde konuyu tüm boyutlarıyla ele almak, adli, idari ve mali bulgularıyla ortaya koymak üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmış; uzman bilir kişi heyeti oluşturulmuştur.

Tüm bu süreç, Bakanlığımız tarafından yürütülen denetim seferberliği kapsamında yürütülmektedir. Nitekim yakın zamanda 7 pilot ilimizde 38 müfettiş görevlendirilerek yeni denetimler başlatılmıştır.

Konunun bir basın organında yer alması üzerine Bakanlığın harekete geçtiğine dair sarf edilen ifadeler doğru değildir.

'Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine' ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde sağlık hizmeti verilen tüm tesislere yönelik kapsamlı denetim faaliyetlerimiz devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hastane
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