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Yer: Diyarbakır! Alışveriş merkezinde 22 yaşındaki genç kız silahlı saldırıda hayatını kaybetti

09.03.2025 01:05
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Diyarbakır'da, bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, silahlı saldırıda boynundan vurularak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yer: Diyarbakır! Alışveriş merkezinde 22 yaşındaki genç kız silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, dış kısımdan içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti.

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Olayda S.K. (21) da yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı
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