Yer: Diyarbakır! Görenler adeta dondu kaldı

Silvan ilçe merkezinde gece nöbeti tutan 1 kişi, beklenmedik bir ziyaretçi ile karşılaştı. Güvenlik kulübesinin camına çarpan dev etçil çekirge, görenleri hayrete düşürdü. İlk etapta kuş veya taş atıldığını düşünen personel, dışarıyı kontrol ettiğinde pencere pervazı üzerinde devasa boyutlarda bir çekirge olduğunu fark etti.

BOYUTU 25 SANTİMETREYİ BULUYOR

Uzmanlar, çekirgenin Saga Ephippigera türüne ait bir tür olduğunu, boylarının antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetreyi bulduğunu kaydederek, bu çekirgelerin zararlı olmadığını, zararlı böcek ve çekirgeleri yedikleri için etçil yararlı çekirge türü olduğunu ifade etti.



