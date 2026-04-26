Yer: Diyarbakır! Görenler adeta dondu kaldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ortaya çıkan dev etçil çekirge, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Silvan ilçe merkezinde gece nöbeti tutan 1 kişi, beklenmedik bir ziyaretçi ile karşılaştı. Güvenlik kulübesinin camına çarpan dev etçil çekirge, görenleri hayrete düşürdü. İlk etapta kuş veya taş atıldığını düşünen personel, dışarıyı kontrol ettiğinde pencere pervazı üzerinde devasa boyutlarda bir çekirge olduğunu fark etti.

BOYUTU 25 SANTİMETREYİ BULUYOR

Uzmanlar, çekirgenin Saga Ephippigera türüne ait bir tür olduğunu, boylarının antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetreyi bulduğunu kaydederek, bu çekirgelerin zararlı olmadığını, zararlı böcek ve çekirgeleri yedikleri için etçil yararlı çekirge türü olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da sır olay! Kanalda kadın cesedi bulunduAdana'da sır olay! Kanalda kadın cesedi bulundu
Sosyal medyanın diline düşen kareSosyal medyanın diline düşen kare

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

