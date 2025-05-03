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Yer: Diyarbakır! Haber alınamıyordu, cansız bedeni bulundu

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki gündür haber alınamayan kadın, itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Yer: Diyarbakır! Haber alınamıyordu, cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi’nde 76 yaşındaki Seniha Çakmak’tan haber alınması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adres polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla daireye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakmak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır
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