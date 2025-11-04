HABER

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir kasap dükkanında adeta vahşet yaşandı. İki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı. Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı. İşte o görüntüler!

Diyarbakır'da bir kasap dükkanında çıkan kavga adeta meydan savaşına döndü. Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan ve sokağa taşan silahlı kavgada Zülfü Coşan ile Ensari Coşan öldü, 2 kişi de yaralandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ilişkin, çevredekiler tarafından cep telefonu ile çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş açtığı, diğer bir kişinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı.

BİR KİŞİ OTOMOBİLLE KAÇTI

Görüntülerde, silahla ateş açan kişinin otomobille kaçtığı da görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

