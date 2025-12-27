HABER

Yer: Diyarbakır! Komşusuna giderken saldırıya uğradı: Yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde komşusuna gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan S.G. (43), ağır yaralandı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesine bağlı Günalan Mahallesi’nde meydana geldi. S.G., iddiaya göre komşusuna gittiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edilerek vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan S.G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

