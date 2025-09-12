HABER

Yer Diyarbakır... Mezarlıkları tüyler ürperten büyülerle doldurmuşlar! Taş ustaları gördüklerine inanamadı!

Diyarbakır'da mezar taşı yapımı için kazı yapan ustalar, tüyler ürperten bir gerçekle karşı karşıya kaldı. 15 yılı aşkın süredir mezarlık işlerinde çalışan Barış Karabulut, kazdığı her topraktan çıkan farklı türde büyü malzemeleriyle neye uğradığını şaşırıyor. Kağıtlara çizilmiş kadın figürlerinden, kutulara yerleştirilmiş muskalar ve kuzu kafalarına kadar pek çok nesneyle karşılaşan Karabulut, bugüne kadar yaklaşık 100 büyü bulduğunu ve hepsini yakarak imha ettiğini söyledi.

Yer Diyarbakır... Mezarlıkları tüyler ürperten büyülerle doldurmuşlar! Taş ustaları gördüklerine inanamadı!

Diyarbakır'da uzun yıllardır daha çok kırsal kesimlerde mezarlık yapan Barış Karabulut, hemen her kazımda gördüğü manzara karşısında ilk günkü gibi donup kalıyor.

Yer Diyarbakır... Mezarlıkları tüyler ürperten büyülerle doldurmuşlar! Taş ustaları gördüklerine inanamadı! 1

15 YILDA 100'E YAKIN BÜYÜ

Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaşan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ediyor.

Yer Diyarbakır... Mezarlıkları tüyler ürperten büyülerle doldurmuşlar! Taş ustaları gördüklerine inanamadı! 2

15 yılda 100'e yakın büyü ile karşılaşan Karabulut, bu işi yapan diğer arkadaşlarının da benzer durumla karılaştığını, onların da büyüleri yakıp imha ettiğini söyledi.

Yer Diyarbakır... Mezarlıkları tüyler ürperten büyülerle doldurmuşlar! Taş ustaları gördüklerine inanamadı! 3

Yer Diyarbakır... Mezarlıkları tüyler ürperten büyülerle doldurmuşlar! Taş ustaları gördüklerine inanamadı! 4

"BULDUKLARIMIZI YAKIP İMHA EDİYORUZ"

Karabulut, ''Köylerde ve farklı bölgelerdeki mezar taşlarını yapıyoruz. Büyüleri biz mezar yaparken buluyoruz. Mezarı açarken, düzeltirken, kalıbı bağlarken, önümüze bir veya iki kürek vurduktan sonra çıkıyor zaten. Büyüleri gördükten sonra imha ediyoruz. Kağıt ise yakıyoruz, tahta olsa kırıp yakıyoruz. Koyun kafası olduğu zaman parçalıyoruz. Genellikle bunlara eski mezarlıklarda denk geliyoruz. 80'li, 90'lı 2000'li yıllarda ölenlerin mezarlarında görüyoruz genellikle. Bir de ilçelere gidip mezar yaptığımız zaman görüyoruz. Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz" dedi.

Yer Diyarbakır... Mezarlıkları tüyler ürperten büyülerle doldurmuşlar! Taş ustaları gördüklerine inanamadı! 5

Yer Diyarbakır... Mezarlıkları tüyler ürperten büyülerle doldurmuşlar! Taş ustaları gördüklerine inanamadı! 6

"MEZARA KOYMALARININ SEBEBİ ÖLÜME KADAR DEVAM ETSİN DİYE"

Karabulut, "Büyülerin neden mezara koyulduğu ile ilgili yaptığımız araştırmada, büyünün etkisinin sonsuza kadar devam etmesi nedeni ile olduğunu öğrendik. Ölüye değil diriye yapılıyor, mezara koymalarının sebebi sadece ölüme kadar devam etsin diye. Çoğunlukla kağıt var, kaşık yapan da oluyor. Bundan bir ay önce atletlerin üzerinden kesip yazmışlar ve kutuya koymuşlar. 15 yıldır bu işteyim 70-80 tane büyü buldum. Benim dışımda diğer mezarcı arkadaşlarım da buluyor. Onlar da bizim gibi yakıp imha ediyorlar'' dedi.

Yer Diyarbakır... Mezarlıkları tüyler ürperten büyülerle doldurmuşlar! Taş ustaları gördüklerine inanamadı! 7

Yer Diyarbakır... Mezarlıkları tüyler ürperten büyülerle doldurmuşlar! Taş ustaları gördüklerine inanamadı! 8

(İHA)

Diyarbakır mezarlık büyü
