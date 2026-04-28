Yer: Diyarbakır! Tiktok'ta sahte kadın profili açıp arkadaşını öldürdü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Lalebey Mahallesinde sokak arasında silahlı saldırıya uğrayan Orçun Kartal öldürülmüştü. Kartal'ın cinayetiyle ilgili yargılama Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

"KESİNLİKE BEN ÖLDÜRMEDİM" DEDİ

Duruşmada, Kartal'ın çocukluk aradaşı olan katil zanlısı Yakup Özmez ifade verdi. Özmez ifadesinde şunları söyledi:

"Orçun çocukluk arkadaşımdır. Orçun ile kardeşi iki yıl önce beni yaraladı. Aile fertleri toplandı ve barış sağlandı. Ben de şikayetimi geri çektim. Orçun’u kesinlikle ben öldürmedim. Benim hakkımda kesinleşmiş mahkumiyetler olduğu için Türkiye'den kaçtım. Orçun'un cinayeti nedeniyle arandığımı öğrendim. Bugüne kadar gerçek katilin yakalanması umuduyla bekledim Orçun'un abisiyle irtibat halindeydim. O da yapmadıysan teslim ol, dedi. Ben de Irak’tan tekrar giriş yaptım. Benim Tiktokta Yakup Özmez ismiyle bir hesabım vardı. Cezaevinden firar ettiğim için yerimin tespit edilmemesi için tüm sosyal medya hesaplarımı kapattım"

POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENDİ: "KAFA İŞARETİ İLE ONAYLADI"

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberine göre polis G.A. da tanık olarak dinlendi. Tanık polis G.A., "Şahıs hastaneye geldiğinde aşırı şekilde bağırıyordu. Kendisine gösterdiğimiz sanığın fotoğrafını görünce başını sallayarak onayladı. Sonra bilincini kaybetmesi nedeniyle imzasını alamadık. Kendisini vuranın Yakup Özmez olduğunu kafa işareti ile onayladı" ifadelerini kullandı.

Bir diğer polis memuru H.Ş. de "Anons üzerine olay yerine geçtik, ilk gittiğimde Orçun Kartal yaralı yerde uzanmış, bir vatandaş da tampon uyguluyordu. Bilinci açıktı ve ilk mülakatta Yakup Özmez’in kendisini vurduğunu bize söyledi" şeklinde konuştu.

"'ABİ YAKUP ÖZMEZ' BANA SIKTI' DEDİ"

Saldırıda ölen Orçun Kartal'ın ağabeyi de konuştu. Kafede kardeşiyle oturduğu sırada Tiktok’tan Rabia isimli bir hesap ile mesajlaştığını belirten şahıs şunları söyledi:

"Bir süre sonra yanımdan ayrıldı. 1 saat sonra babam beni aradı ve Orçun’un vurulduğunu söyledi. Hastaneye gittiğimde hayattaydı. Onu öptüm bu sırada ‘Abi Yakup Özmez bana sıktı’ dedi. Nasıl olduğunu sorunca da ‘Abi bana tuzak kurdular. Planlı şekilde beni kilisenin oraya çektiler Yakup bana seslendi, ardından 6-7 el ateş etti. Bende zik zak çizerek kaçarken vurulduğumu hissettim’ dedi. Kardeşimle Yakup arasında Berivan Ö. isimli kadından dolayı husumet vardı. Yakup Berivan’ı kullanarak sosyal medya hesabıyla kardeşimi olay yerine çağırıp vurmuş"

BABA KARTAL: "AMBULANSA TAŞIYAN KİŞİLERE 'BENİ YAKUP ÖZMEZ VURDU' DEMİŞ"

Öldürülen Orçun Kartal'ın babası da şöyle konuştu:

"Oğlum ile Yakup iki yıl önce kavga etmişti. Yakup bıçakla yaralanmıştı. Barışınca şikayetini geri çekti ve oğlum tahliye oldu. Oğlumun vurulduğu sokağa gittiğimde onu ambulansa taşıyan kişilere, ‘Beni Yakup Özmez vurdu’ demiş"

SEVGİLİ DE KONUŞTU: "DOĞRULAMA KODLARI GELİNCE KENDİSİYLE TARTIŞTIM"

Öte yandan olayda adı geçen ve sanığın sevgilisi olan Berivan Ö.'nün de ifadesine başvuruldu. Berivan Ö., "Olaydan iki gün önce Yakup'la kavga etmiştik. Telefonum Yakup’taydı ve Tiktok hesabım açılmıştı. Yakup bu esnada evdeydi. Telefonumda Tiktok hesaplarım açıktı doğrulama kodları gelince kendisiyle tartıştım. Yakup'la konuşurken Orçun'dan intikam almaya ilişkin bir şey duymadım" dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ! 22 YIL CEZA ALDI

Mahkemede, sanığın sevgilisine ait cep telefonundaki Tiktok hesabına girdiğini, buna dair 3 ayrı doğrulama kodunun sevgilisine mesaj olarak gittiği belirtildi. Mahkeme, sanığın her ne kadar cinayeti inkar etmiş olsa da Orçun’un ölmeden önce polislere, “Beni Yakup Özmez vurdu” demesi, sevgilisinin cep telefonundan Tiktok’a giriş yapmak için doğrulama kodlarının gelmesi ve yine Orçun’un ölmeden 1 saat önce ağabeyi ile kafeteryada otururken Rabia isimli bir kullanıcıyla yazışmış olması dikkate alındığında sanığın Orçun’u tuzağa düşürüp buluşma yerine çağırdığına dikkat çekti.

Ayrıca, ölenin cep telefonunda yapılan incelemede olay anında Tiktok uygulamasında Rabia Alt takma isimli kadın bir kullanıcı profili oluşturup Orçun’u buluşma yerine davet ettiği, yine Orçun’un bu olay yerine doğru gittiğine dair mesajlar gönderdiği, sanık Yakup’un olay yerine giderken sürekli telefonla uğraştığı dikkate alındığında savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Mahkeme sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Cinayeti Orçun’n kendisini bıçakladığı için husumetten kaynaklı haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme cezayı 22 yıla indirdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadı. Katil zanlısı cinayeti ruhsatsız silahla işlediği için ayrıca 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırıp hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.

MERYEM SEVİM CİNAYETİNDE DE ADI GEÇMİŞ

Yakup Özmez’in Diyarbakır’da 4 yıl önce öldürülen 21 yaşındaki Meryem Sevim cinayetinin de faili olmaktan yargılandığı ortaya çıktı. Sevim’in sevgilisi Musa Sevim genç kadını öldürdükten sonra Yakup Özmez’e ait araçla olay yerinden birlikte kaçmış daha sonra yakalanıp tutuklanmışlardı. Bu cinayette de kadının sevgilisi ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, Yakup Özmez ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.