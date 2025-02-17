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Yer Diyarbakır... Trafiğin ortasında koşan deve kuşunun inanılmaz hikayesi ortaya çıktı: 'Nereye gitsem kaçıp geliyor'

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
17.02.2025 08:25
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşanan ilginç bir olay, herkesin ilgisini çekti. Merkez Güzelköy Mahallesi’nde yaşayan 64 yaşındaki Fesih Ateş’in bir yıl önce yetiştirdiği dişi deve kuşu, yeni sahibine hediye edildikten bir gün sonra kayboldu. Ancak 3 gün sonra, büyük bir tesadüf sonucu geri döndü. İşte deve kuşunun başından geçenler...

Yer Diyarbakır... Trafiğin ortasında koşan deve kuşunun inanılmaz hikayesi ortaya çıktı: 'Nereye gitsem kaçıp geliyor'

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, trafikte koşan bir deve kuşunun hikayesi, sosyal medyada gündem olmuştu. Fesih Ateş, büyüttüğü deve kuşunu akrabasına hediye etmişti. Deve kuşu, sadece bir gün sonra akaryakıt istasyonun bahçesinde kayboldu. Üç gün sonra, şaşırtıcı bir şekilde geri dönerek, herkesi şaşkına çevirdi.

Deve kuşunun geri dönüşünün ardındaki hikaye gündem oldu.

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BİR YIL ÖNCE SAMSUN'DAN GETİRİLEN YAVRU DEVE KUŞU

Fesih Ateş, oğlu Abdulvasi Ateş tarafından Samsun’dan getirilen yavru deve kuşlarını beslemeye başladı. Yavru deve kuşlarından biri kısa süre sonra öldü, ancak dişi deve kuşu sağlıklı bir şekilde büyüdü ve Fesih Ateş için büyük bir anlam taşımaya başladı. Ateş, dişi kuşu o kadar benimsemişti ki, her gün onu yanından ayırmaz, nereye gitse arkasından gelmesini izlerdi.

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GÜNDEM OLAN FİRAR

Fesih Ateş, beslediği dişi deve kuşunu 11 Şubat’ta akrabası Fırat Özateş’e hediye etti. Fırat Özateş, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde akaryakıt istasyonu işletiyor ve hediye olarak aldığı deve kuşuna kendi iş yerinin bahçesinde bakmaya başlamıştı. Ancak, sadece bir gün sonra, deve kuşu büyük bir kaçış yaparak tel örgüleri aşmayı başardı. Kara yoluna doğru ilerleyen kuş, bir süre sonra gözden kayboldu. Trafikte koştuğu görüntüleri de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

KAYBOLAN DEVE KUŞU, 3 GÜN SONRA BULUNDU

Deve kuşu kaçtıktan üç gün sonra, öğle saatlerinde bulundu. Fesih Ateş’in yaşadığı Güzelköy Mahallesine geldi. Mahalle sakinleri, köpeklerin saldırısından kurtardığı deve kuşunu Ateş'e teslim etti.

Büyüdüğü evin yolunu izleyerek mahalleye geri döndüğünü ifade eden Ateş, "Evin yakınına gelince karşı evin köpekleri kovaladığı için geri gitmiş. Oradaki komşumuz görünce zarar görmesin diye evine almış. Ben de oradan getirdim." dedi.

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"DUYGUSAL BİR HAYVAN"

Fesih Ateş, deve kuşuyla olan bağının çok güçlü olduğunu ve ona duyduğu sevgiyi hiç kaybetmeyeceğini belirtti. "Nereye gitsem arkamdan geliyordu. O kadar duygusal bir hayvan" diyen Ateş, deve kuşunun kaybolmasının ardından büyük bir boşluk hissettiğini şöyle anlatıyor: "Kaybolduğunda çok üzüldüm, çok dua ettim. Onu gördüğümde sarıldım, öptüm. Bir insan kaybolan çocuğunu bulunca nasıl mutlu oluyorsa ben de öyle mutlu oldum. Duygusal bir insanım onu görünce hemen sarıldım." diyerek duygusal anlar yaşadı.

Fesih Ateş, bundan sonra dişi deve kuşuna bir eş aramayı da düşünüyor.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır gündem yaşam
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