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Yer: Diyarbakır... Bir banka şubesine silahlı saldırı!

Diyarbakır’da dün saat 23.30 sıralarında merkez Sur ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir banka şubesine silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonrası şubenin hizmet vermediği görüldü.

Yer: Diyarbakır... Bir banka şubesine silahlı saldırı!

Olay, gece saatlerinde Sur ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kapalı olan banka şubesine tabancayla 3-4 el ateş etti.

Yer: Diyarbakır... Bir banka şubesine silahlı saldırı! 1

"ŞUBEMİZ HİZMET VEREMEMEKTEDİR"

Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, durumu polise bildirildi.

Yer: Diyarbakır... Bir banka şubesine silahlı saldırı! 2

Ekipler, banka çevresinde inceleme yaptı.

Yer: Diyarbakır... Bir banka şubesine silahlı saldırı! 3

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yer: Diyarbakır... Bir banka şubesine silahlı saldırı! 4

Öte yandan, banka şubesinin kapalı kepengine asılan duyuruda, "Şubemiz hizmet verememektedir.

Yer: Diyarbakır... Bir banka şubesine silahlı saldırı! 5

Diğer şubelerden destek alabilirsiniz” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Yer: Diyarbakır... Bir banka şubesine silahlı saldırı! 6

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Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi Diyarbakır
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