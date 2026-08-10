HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Düzce! Kıyıya vurdu, komandolar sevk edildi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) kıyıya vurdu. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden uzman ekip ve SAS komandoları bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemede hava aracının Rus yapımı olduğu belirlendi.

Yer: Düzce! Kıyıya vurdu, komandolar sevk edildi

Akçakoca ilçe merkezindeki Çınar Plajı mevkisinde denizin üzerinde cisim gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede denizdeki cismin İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğu tespit edildi.

Yer: Düzce! Kıyıya vurdu, komandolar sevk edildi 1

KOMANDOLAR SEVK EDİLDİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden uzman ekip ve SAS komandoları bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemede hava aracının Rus yapımı olduğu belirlendi.

Yer: Düzce! Kıyıya vurdu, komandolar sevk edildi 2

İHA, daha sonra vinç ile denizden çıkartılarak incelenmek üzere Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait kamyonetle Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika: Çerçeve Yasa TBMM'de oylanarak kabul edildi!Son dakika: Çerçeve Yasa TBMM'de oylanarak kabul edildi!
Dikkat çeken kare! TBMM'de bir araya geldilerDikkat çeken kare! TBMM'de bir araya geldiler

Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.