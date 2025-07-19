Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

Dün saat 18.30 sıralarında Cumayeri ilçesinde meydana gelen olayda, sağlık merkezi önünde duran Adnan Karabulut, sırt çantasıyla ve silahla yanına yaklaşan Y.T. tarafından tabancayla vuruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

SAKLANDIĞI TUVALETTE YAKALANDI: 3 TAKSİ DEĞİŞTİRMİŞ...

Olayın ardından, 3 farklı taksi değiştirerek kaçan Y.T. ise polisin çalışması sonucu saklandığı tuvalette yakalandı.

Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, Y.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır