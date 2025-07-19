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Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

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Düzce'de sokak ortasında korkunç bir cinayet işlendi. Cumayeri ilçesinde bir sağlık merkezi önünde silahlı saldırıya maruz kalan Ahmet Karabulut yaşamını yitirdi. Yaşanan korkunç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken cinayet sonrası kaçan şüpheli bir tuvalette yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaçarken 3 farklı taksi kullandığı ortaya çıktı.

Dün saat 18.30 sıralarında Cumayeri ilçesinde meydana gelen olayda, sağlık merkezi önünde duran Adnan Karabulut, sırt çantasıyla ve silahla yanına yaklaşan Y.T. tarafından tabancayla vuruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı 1

SAKLANDIĞI TUVALETTE YAKALANDI: 3 TAKSİ DEĞİŞTİRMİŞ...

Olayın ardından, 3 farklı taksi değiştirerek kaçan Y.T. ise polisin çalışması sonucu saklandığı tuvalette yakalandı.

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı 2

Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, Y.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı 3

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı 4

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı 5

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı 6

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Düzce
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