Yer: Edirne! Hava sıcaklığı 35 dereceyi bulmuştu: Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalandılar

Kentte pazar alışverişi yapanlar yağmura hazırlıksız yakalanınca iş yeri tentelerine sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiye kullanırken, kimisi de pazar poşetleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Öte yandan, sürücüler göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çektiler.

Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlar ise yağmur yağışının sevindirici olduğunu belirtti.

(İHA)