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Yer: Edirne! Kamyonetinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.03.2025 22:36
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Edirne'nin Keşan ilçesinde Erdoğan Süzen park halindeki kamyonetinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Süzen’in cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yer: Edirne! Kamyonetinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki Mahmutköy kavşağı yakınında bulunan ormanda meydana geldi. Ormandaki toprak yolda park halinde bulunan kamyonetin yanından geçen bir kişi, sürücü koltuğundaki kişinin başından vurulmuş halde hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ismi Erdoğan Süzen olan kişinin tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyonette yapılan aramada tabanca da bulundu.

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İNTİHAR ŞÜPHESİ

İntihar ettiği değerlendirilen Süzen’in cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Edirne
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